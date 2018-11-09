Средняя зарплата в Тверской области в этом году стала больше на 10%

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-09T09:10:08+03:00

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Данные об изменении уровня оплаты труда за девять месяцев текущего года опубликовал Тверьстат. В сентябре в Тверской области средняя зарплата по всем отраслям экономики составила 29 695 рублей. Эта сумма на 10,3% больше той, что была в аналогичный период прошлого года.

Меньше всего получают работники в добывающей отрасли - в среднем 19 600 рублей. Причем в прошлом году уровень оплаты труда в этой сфере был больше на 3,5%.

Самые большие зарплаты, по данным ведомства, у сотрудников производства транспортных средств и оборудования. Получать в этом году они стали на 13,2% больше – в среднем почти 50 000 рублей.

Также высокие зарплаты в Тверской области в отрасли финансов и страхования (47 078 рублей) и в отрасли энергетики (43 549 рублей).

Самый большой рост оплаты труда в этом году отмечен у работников индустрии культуры и спорта – 18,5% (получают в среднем 25 214 рублей). Также на 13% больше стали получать работники сельского хозяйства (22 710 рублей), на 12,7% учителя (23 646 рублей) и работники сферы торговли на 13,5% (24 776 рублей).

А вот заплаты чиновников практически не выросли. Получать больше они стали только на 1,5% (33 149 рублей в среднем по региону).