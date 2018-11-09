Ребенок и четверо взрослых получили травмы во время аварии в Тверской области
"Нива" не пропустила легковушку
В аварии пострадали 5 человек Фото: архив "КП"
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В Тверской области произошла авария, в которой травмы получили пять человек. В Осташкове 8 ноября около 10:00 на пересечении Южного переулка и улицы Володарского столкнулись «Нива» и «Renault Logan».
47-летний водитель «Нивы», выезжая на главную дорогу, не убедился в безопасности и не пропустил иномарку.
Травмы в результате столкновения получили четверо взрослых и четырехлетний ребенок, который ехал в «Renault Logan». Среди пострадавших 33-летний водитель легковушки и его пассажиры, а также 43-летняя пассажирка "Нивы". Они были доставлены в больницу.