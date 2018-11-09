Завершен ремонт дороги от трассы М-10 к Иваньковскому водохранилищу в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:18 2018-11-09T08:18:35+03:00

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В Тверской области закончен ремонт дороги в Конаковском районе от трассы М-10 к Иваньковскому водохранилищу и Большому Завидово. Этот участок, протяженностью в 44 километра, относится к туристическому маршруту. Ремонтные работы на нем велись в 2017 и 2018 годах.

В этом году на участке доделали 23,5 километров от Конаково до паромной переправы через канал имени Москвы. А в прошлом году участок, на котором проходил ремонт, включал в себя четыре моста.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что подрядчик также укрепил обочины, отремонтировал съезды и заездные карманы, расчистил местность от кустарника и нанес дорожную разметку термопластиком.