Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ вновь пройдет в Твери
17 ноября в Твери вновь станет региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который проводится под эгидой Министерства образования и науки РФ и организован детским технопарком «Кванториум».
NAUKA 0+ это неповторимая атмосфера с увлекательными заданиями, тренингами и хакатонамии. Плюс, познавательные мастер-классы и информационные стенды от университетов и колледжей, которые помогут школьникам определиться выбором будущей профессии.
Посетители также смогут попробовать свои силы в решении задач, погрузиться в виртуальную реальность, примерив VR-очки.
Кроме того, любителям полётов представится возможность управлять квадрокоптером от первого и третьего лица. Юные дизайнеры увидят в работе 3D-принтер и даже создадут аксессуары с помощью 3D-ручки. И, конечно же, разнообразные роботы удивят и порадуют школьников и их родителей. А интеллектуалам точно понравятся упражнения по ментальной арифметике и скорочтению.
Адрес: гимназия 10, улица Вагжанова 2.
Время: с 10:00 до 15:00, вход свободный.