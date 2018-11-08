Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ вновь пройдет в Твери

8 Нояб. 22:41 2018-11-08T22:43:58+03:00

NAUKA 0+ это неповторимая атмосфера с увлекательными заданиями и тренингами

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17 ноября в Твери вновь станет региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который проводится под эгидой Министерства образования и науки РФ и организован детским технопарком «Кванториум».

NAUKA 0+ это неповторимая атмосфера с увлекательными заданиями, тренингами и хакатонамии. Плюс, познавательные мастер-классы и информационные стенды от университетов и колледжей, которые помогут школьникам определиться выбором будущей профессии.

Посетители также смогут попробовать свои силы в решении задач, погрузиться в виртуальную реальность, примерив VR-очки.

Кроме того, любителям полётов представится возможность управлять квадрокоптером от первого и третьего лица. Юные дизайнеры увидят в работе 3D-принтер и даже создадут аксессуары с помощью 3D-ручки. И, конечно же, разнообразные роботы удивят и порадуют школьников и их родителей. А интеллектуалам точно понравятся упражнения по ментальной арифметике и скорочтению.

Адрес: гимназия 10, улица Вагжанова 2.

Время: с 10:00 до 15:00, вход свободный.