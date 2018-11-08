Праздник "Кузьминки" отметят в Тверской области
Приглашают всех желающих
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18 ноября в поселении "Любимовка" Калининского района отметят праздник "Кузьминки".
С 11.0 до 14.00 пройдут творческие мастер-классы для всех желающих. Гости смогут лепить из глины, рисовать песком, делать кукол.
В 14.00 можно будет выпить горчего чаю (но перекус брать с собой). После чего всех пригласят поиграть в народные игры и потанцевать.
- Во время праздника работает ярмарка, где можно купить для себя что-нибудь вкусное, полезное и красивое, сделанное с любовью, - сообщают организаторы.
Адрес: Калининский р-н, дер. Устиново, Дом Творчества.
Начало в 10.30.
Контактные телефоны: Марина 89108449614, Владимир 89109325131.