2018-11-08T22:30:05+03:00
Звезды

Праздник "Кузьминки" отметят в Тверской области

Приглашают всех желающих
Ирина ТАРАСОВА
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18 ноября в поселении "Любимовка" Калининского района отметят праздник "Кузьминки".

С 11.0 до 14.00 пройдут творческие мастер-классы для всех желающих. Гости смогут лепить из глины, рисовать песком, делать кукол.

В 14.00 можно будет выпить горчего чаю (но перекус брать с собой). После чего всех пригласят поиграть в народные игры и потанцевать.

- Во время праздника работает ярмарка, где можно купить для себя что-нибудь вкусное, полезное и красивое, сделанное с любовью, - сообщают организаторы.

Адрес: Калининский р-н, дер. Устиново, Дом Творчества.

Начало в 10.30.

Контактные телефоны: Марина 89108449614, Владимир 89109325131.

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