Запуск цифрового телевидения в Тверской области пройдет при участии звезд и высоких гостей из столицы

8 Нояб. 22:17 2018-11-08T22:17:11+03:00

В программе встречи запланирован телемост с передающими центрами в регионе

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9 ноября в Твери состоится торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. Тверская область станет первым в России регионом, который перейдёт на цифровое эфирное телевидение.

В связи с этим событием в Тверь приедет много столичных гостей: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

Не пропустят встречу руководители федеральных СМИ и известные телеведущие – Екатерина Андреева («Первый канал»), Андрей Кондрашов (ВГТРК), Кирилл Поздняков («НТВ»), Игорь Прокопенко, Андрей Добров («РЕН ТВ»), Александр Яковлев («Спас»), Антон Лирник («СТС»), Наталия Метлина («Звезда»), Виктория Полторак («Домашний»), Эвелина Блёданс («ТВ-3»), Анастасия Самбурская («Пятница»), Павел Дикан («Мир»), Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин («ТНТ»), Андрей Разыграев («Муз-ТВ»).

В программе встречи запланирован телемост с передающими центрами в муниципальных образованиях региона, а также с жителями Тверской области, кто уже получил возможность смотреть телепрограммы в высоком цифровом качестве, сообщают в пресс-службе Правительсва Тверской области.