2018-11-08T22:17:11+03:00
Общество

Запуск цифрового телевидения в Тверской области пройдет при участии звезд и высоких гостей из столицы

В программе встречи запланирован телемост с передающими центрами в регионе
Ирина ТАРАСОВА
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9 ноября в Твери состоится торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. Тверская область станет первым в России регионом, который перейдёт на цифровое эфирное телевидение.

В связи с этим событием в Тверь приедет много столичных гостей: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

Не пропустят встречу руководители федеральных СМИ и известные телеведущие – Екатерина Андреева («Первый канал»), Андрей Кондрашов (ВГТРК), Кирилл ПоздняковНТВ»), Игорь Прокопенко, Андрей Добров («РЕН ТВ»), Александр Яковлев («Спас»), Антон Лирник («СТС»), Наталия Метлина («Звезда»), Виктория Полторак («Домашний»), Эвелина Блёданс («ТВ-3»), Анастасия Самбурская («Пятница»), Павел Дикан («Мир»), Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин («ТНТ»), Андрей Разыграев («Муз-ТВ»).

В программе встречи запланирован телемост с передающими центрами в муниципальных образованиях региона, а также с жителями Тверской области, кто уже получил возможность смотреть телепрограммы в высоком цифровом качестве, сообщают в пресс-службе Правительсва Тверской области.

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