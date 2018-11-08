Шесть гранат обезвредили специалисты в Твери

СЕГОДНЯ 19:21 2018-11-08T19:21:46+03:00

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В Твери на улице Павлова вчера, 7 ноября, нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Все боеприпасы оперативно обезвредили специалисты группы взрывных работ аварийно-спасательной службы.

По информации УМЧС России по Тверской области, были обнаружены три ручные гранаты "РГД-33", две ручные гранаты " Ф-1" и одна ручная граната " М-24", а также три запала для ручных гранат.

Спасатели напоминают гражданам, что при обнаружении взрывоопасного предмета следует сразу же отойти на безопасное расстояние. После это надо предупредить окружающих о возможной опасности и сообщить о находке спасателям.