Шесть гранат обезвредили специалисты в Твери
Очередной "арсенал" времен Великой Отечественной войны нашли в Заволжском районе
Все боеприпасы оперативно обезвредили специалисты. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Твери на улице Павлова вчера, 7 ноября, нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Все боеприпасы оперативно обезвредили специалисты группы взрывных работ аварийно-спасательной службы.
По информации УМЧС России по Тверской области, были обнаружены три ручные гранаты "РГД-33", две ручные гранаты " Ф-1" и одна ручная граната " М-24", а также три запала для ручных гранат.
Спасатели напоминают гражданам, что при обнаружении взрывоопасного предмета следует сразу же отойти на безопасное расстояние. После это надо предупредить окружающих о возможной опасности и сообщить о находке спасателям.