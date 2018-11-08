Уголовное дело возбудили после того, как молодая пара из Твери убила котёнка
Убийство животного они сняли на видео и выложили в сеть
Молодые люди не считают, что поступили жестокоФото: Александр ГЛУЗ
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В Твери парень и девушка выложили в Интернет видео, как они топят двухмесячного котенка, подписав его: «Как правильно утопить 0-2х месячного котенка в домашних условиях 18+ (Видеоурок)».
Участники Инициативной группы по защите животных в Твери забили тревогу. Действия молодых людей возмутили и жителей Верхневолжья.
По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в Управлении МВД по Тверской области. Если вина злоумышленников будет признана, им грозит наказание до пяти лет лишения свободы или крупный штраф до 300 тысяч рублей.