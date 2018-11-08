2018-11-08T17:29:26+03:00
Спорт

Танцоры из Тверской области триумфально выступили на турнире в Москве

На турнире станцевали более 450 дуэтов
Альберт БОЙКОВ
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Ребята отлично выступили на состязаниях Фото: спорткомитет Тверской областиРебята отлично выступили на состязаниях Фото: спорткомитет Тверской области
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В понедельник, 5 ноября, на спортивной арене «Аквариум» в «Крокус-Экспо» прошел крупный турнир посвященный 40-летию ТСК «Прометей». За медали первенства боролись 450 дуэтов разного возраста и класса мастерства из 19 регионов РФ.

Тверскую область на состязаниях представляли воспитанники КСШОР № 1 и клубов «Динамо» (Тверь), «Арси» (Торжок) и «Фьюжн» (Вышний Волочек). Наши танцоры отлично выступили на состязаниях.

Крылов Артем и Трушникова Арина – 2 место из 8 пар и 7 место из 15 пар по латинской программе (1 очко). Барковский Аким и Кудрявцева Юлия – 1 место из 7 пар и 2 место из 6 пар по стандартной программе (2 очка). Так же ребятам покорилось 1 место из 9 пар и 2 место из 8 пар по латинской программе (1 очко). Смирнов Иван и Семенова Виктория - 3 место из 6 пар в стандартной программе. Все пары тренируются в ГБУ «КСШОР№1». Кроме того, воспитанникам клуба «Арси» (Торжок) Артем Прохоров и Анна Шувалова стали обладателями бронзовой награды в группе «Юниоры-2» по европейской программе в D-классе.

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