106 человек спасали экипаж разбившегося вертолета Ми-8 в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-08T16:18:44+03:00

Во время происшествия один человек погиб и трое получили травмы

Изменить размер текста: A A

106 человек и более 20 единиц техники было привлечено для проведения спасательной операции на месте крушения вертолета Ми-8 в Тверской области. Машина рухнула в труднодоступном месте недалеко от деревни Бобыльщина.

По информации УМЧС России по Тверской области, в 14:50 был обнаружен пассажир вертолета. После происшествия мужчина пошел за помощью. Он был госпитализирован в больницу Западнодвинского района с ушибами, ссадинами и перелом ключицы.

Позже, в 15:45 стало известно место посадки вертолета. Пилот и еще один член экипажа получили травмы. Бортмеханик погиб на месте.

Проводится расчистка дороги для подъезда техники скорой медицинской помощи и спасательной техники. К месту жесткой посадки вертолета также выехали медики на болотоходах.