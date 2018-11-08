Погиб один из членов экипажа разбившегося вертолёта в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-08T15:52:39+03:00

Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Фото: Михаил Шевченко с сайта russianplanes.net

Еще три человека пострадали

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В Тверской области продолжается спасательная операция на месте крушения вертолета. Ми-8 совершил жёсткую посадку 8 ноября около 13:00 неподалёку от деревни Бобыльщина.

Информированный источник сообщил “КП” - Тверь”, что один из членов экипажа от полученных травм погиб. Также пострадали еще три человека.

Напомним, что вертолет вылетел из села Духовщина Смоленской области в Андреаполь. Он совершал облёт газопровода. После падения, пилоту удалось дозвониться в Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) и сообщить о случившемся.

По этому факту транспортная прокуратура уже начала проверку.