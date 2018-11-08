Пенсионерка из Твери перевела телефонному мошеннику 20 тысяч рублей
Мужчина представился полицейским и сообщил, что ее сын попал в аварию
В отношении мужчины возбуждено уголовное делоФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери к полицейским обратилась 90-летняя жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Пенсионерке на городской телефон позвонил неизвестный и сообщил, что её сын попал в аварию. Злоумышленник представился правоохранителем и под предлогом освобождения сына от ответственности потребовал крупную сумму денег. Женщина перевела мошеннику 20 тысяч рублей.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался неработающий местный житель. Подозреваемый задержан, - сообщали в УМВД России по Тверской области
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.