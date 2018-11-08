2018-11-08T15:23:40+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Твери перевела телефонному мошеннику 20 тысяч рублей

Мужчина представился полицейским и сообщил, что ее сын попал в аварию
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В отношении мужчины возбуждено уголовное делоВ отношении мужчины возбуждено уголовное делоФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Твери к полицейским обратилась 90-летняя жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Пенсионерке на городской телефон позвонил неизвестный и сообщил, что её сын попал в аварию. Злоумышленник представился правоохранителем и под предлогом освобождения сына от ответственности потребовал крупную сумму денег. Женщина перевела мошеннику 20 тысяч рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался неработающий местный житель. Подозреваемый задержан, - сообщали в УМВД России по Тверской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По факту аварийной посадки вертолета в Тверской области возбуждено уголовное дело
Танцоры из Тверской области триумфально выступили на турнире в Москве
Весь город в Тверской области остался без воды
106 человек спасали экипаж разбившегося вертолета Ми-8 в Тверской области
Погиб один из членов экипажа разбившегося вертолёта в Тверской области
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения вертолёта в Тверской области
Спасатели пока не могут пробиться к месту падения вертолета в Тверской области
В Тверской области водители ездят по разрушающемся деревянным мостам
Из-за обмеления Рыбинского водохранилища в Тверской области стал виден затопленный город
Больше месяца ищут мужчину, который уехал на работу в Тверь и пропал
В колонию отправится водитель автобуса, который вез паломников и попал в аварию в Тверской области
В Твери технику подготавливают для зимнего содержания дорог
В электричке у жителя Твери изъяли наркотики
Тверские полицейские вспомнили погибших товарищей
На 14 тысяч рублей оштрафовали предпринимателей из Твери за торговлю санкционными фруктами
В Тверской области водитель сбил женщину на пешеходном переходе
В Тверской области водитель фургона сбил пешеходов
64-летнюю женщину насмерть сбили в Тверской области
В Тверской области подорожали овощи, мясо и пшено
Мужчина украл из магазина продукты и велосипед из подъезда жилого дома в Тверской области
Автомобиль врезался в ограждение на трассе М-10 и перевернулся в Тверской области
Мужчина решил отомстить знакомому и сжёг его дорогую иномарку в Тверской области
В двух районах Тверской области сделают ремонт объектов теплоснабжения
Больную бешенством енотовидную собаку застрелили в Тверской области
В Твери ищут водителя, который сбил женщину на тротуаре и уехал
В Твери отметят День финно-угорских народов
Выставка "Гармония балета" объединила художников из Твери, Липецка, Сочи
Безработный мужчина похитил технику из дачного дома в Тверской области