Пенсионерка из Твери перевела телефонному мошеннику 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-08T15:23:40+03:00

Мужчина представился полицейским и сообщил, что ее сын попал в аварию

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В Твери к полицейским обратилась 90-летняя жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Пенсионерке на городской телефон позвонил неизвестный и сообщил, что её сын попал в аварию. Злоумышленник представился правоохранителем и под предлогом освобождения сына от ответственности потребовал крупную сумму денег. Женщина перевела мошеннику 20 тысяч рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался неработающий местный житель. Подозреваемый задержан, - сообщали в УМВД России по Тверской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.