2018-11-08T15:00:43+03:00
Происшествия

Спасатели пока не могут пробиться к месту падения вертолета в Тверской области

На борту было четыре человека - все живы
Виктория ЖУКОВА
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Этот вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Фото с сайта barkol.ruЭтот вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Фото с сайта barkol.ru
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В Тверской области сегодня, 8 ноября, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Винтокрылая машина с бортовым номером 25600 летела из Смоленской области в Андреаполь.

- Прогнозировать ход ликвидации сложно, потому что местность, где вертолет совершил посадку, труднодоступная. В 14:02 из Смоленска выдвинулся борт МЧС России, на нем помимо экипажа три спасателя, - сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области.

По предварительным данным, погибших в происшествии нет. Пилоту удалось дозвониться в Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) и сообщить о происшествии. Также он рассказал, что в машине зажат бортмеханик.

Развёрнута горячая линия. Позвонить можно по телефону: 39-09-30.

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