Из-за обмеления Рыбинского водохранилища в Тверской области стал виден затопленный город
На берегу находят свидетельства обитания людей
Вода ушла и обнажила старинную мостовую. Фото: Татьяна Вавилова
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В Тверской области в очередной раз поднялся со дна Рыбинского водохранилища старый купеческий город.
Как ранее писала "КП"- Тверь, из-под воды стали видны улицы, на которых даже сохранилась часть брусчатки, части каменных и деревянных домов и церквей. Заметны стали и пни деревьев на месте старого парка.
Сегодня о старом Весьегонске рассказывают лишь архивные материалы и старинные фотографии. Однако из-за обмеления Рыбинского водохранилища свидетельства обитания людей стало видно. На берегу находят обувь, посуду, металлические изделия и предметы быта.