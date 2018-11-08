Из-за обмеления Рыбинского водохранилища в Тверской области стал виден затопленный город

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-08T14:20:23+03:00

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В Тверской области в очередной раз поднялся со дна Рыбинского водохранилища старый купеческий город.

Как ранее писала "КП"- Тверь, из-под воды стали видны улицы, на которых даже сохранилась часть брусчатки, части каменных и деревянных домов и церквей. Заметны стали и пни деревьев на месте старого парка.

Сегодня о старом Весьегонске рассказывают лишь архивные материалы и старинные фотографии. Однако из-за обмеления Рыбинского водохранилища свидетельства обитания людей стало видно. На берегу находят обувь, посуду, металлические изделия и предметы быта.