Больше месяца ищут мужчину, который уехал на работу в Тверь и пропал

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-08T13:37:03+03:00

Мужчина до сих пор не найден Фото: ВПСО "Сова"

Мужчина вышел из дома в Старице и сел в автомобиль

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В Тверской области продолжаются поиски Кузнецова Сергея Александровича 1981 года рождения. Мужчина пропал 2 октября. В тот день он уехал из дома (Старица, улица Коммунистическая) на работу в Тверь на автомобиле ВАЗ 2106 с госномером Н421ОА69 и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Сова”.

Ростом пропавший 170-175 см, имеет плотное телосложение, темные волосы средней длины и серые глаза. У мужчины нет двух передних зубов, а на правом локте рядом с родимым пятном есть небольшой овальный шрам.

Одет он был в черную ветровку с капюшоном, черные брюки и темную футболку.

Волонтеры просят сообщить информацию о местонахождении Сергея по телефонам: 8-915-722-55-66,8-920-165-08-85 или 102.