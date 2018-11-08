Больше месяца ищут мужчину, который уехал на работу в Тверь и пропал
В Тверской области продолжаются поиски Кузнецова Сергея Александровича 1981 года рождения. Мужчина пропал 2 октября. В тот день он уехал из дома (Старица, улица Коммунистическая) на работу в Тверь на автомобиле ВАЗ 2106 с госномером Н421ОА69 и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Сова”.
Ростом пропавший 170-175 см, имеет плотное телосложение, темные волосы средней длины и серые глаза. У мужчины нет двух передних зубов, а на правом локте рядом с родимым пятном есть небольшой овальный шрам.
Одет он был в черную ветровку с капюшоном, черные брюки и темную футболку.
Волонтеры просят сообщить информацию о местонахождении Сергея по телефонам: 8-915-722-55-66,8-920-165-08-85 или 102.