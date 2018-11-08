2018-11-08T13:52:10+03:00
Общество

В колонию отправится водитель автобуса, который вез паломников и попал в аварию в Тверской области

Мужчина признал свою вину
Виктория ЖУКОВА
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Автобус вылетел в кювет Фото: vk.com (фото из группы ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ)Автобус вылетел в кювет Фото: vk.com (фото из группы ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ)
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В Торжокском городском суде Тверской области назначено наказание водителю автобуса, который попал в аварию в Торжке.

Напомним, авария произошла 22 апреля. Автобус с 38 паломниками ехал по Калининскому шоссе из Ниловой Пустыни в сторону трассы М-10 "Россия". Водитель съехал с дороги и автобус колесом задел обочину. В итоге автобус опрокинулся в кювете.

В результате аварии погибла женщина.

Как следует из уголовного дела, водитель нарушил ряд пунктов ПДД. Он проявил неосторожность и невнимательность к дорожным условиям.

Как сообщает пресс-служба суда, водитель полностью признал свою вину и поддержал ходатайство о постановлении приговора по делу без проведения судебного разбирательства. Он получил наказание в виде лишения свободы на один год и два месяца.

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