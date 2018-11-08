В Твери технику подготавливают для зимнего содержания дорог

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-08T12:36:31+03:00

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Тверь готовится к холодам. Особое внимание уделяется заготовке противогололёдных материалов для обработки городских дорог. Зимой от снега и наледи специалисты будут расчищать 597 км городских дорог. Среди них как магистральные, так и второстепенные.

Бороться со стихией будут порядка 100 единиц техники. Например, на вооружении муниципального предприятия есть шнекороторный очиститель на базе «Урала» с танковым двигателем. Эта мощная машина может использоваться даже в самый сильный снегопад. Однако она не подходит для городских улиц.

Также в этом году Москва передала Твери три комбинированные дорожные машины. Они современные, с большим отвалом, приспособлены для использования сертифицированных реагентов.

В администрации Твери сообщили, что второстепенные дороги и тротуары будут обрабатывать традиционными методами: до температуры в -7 градусов используется соляной раствор, при более крепком морозе – пескосоляная смесь. В течение сезона расходуется порядка 30 тысяч тонн.

Тверь стала первым городом, где представили новые для нашей страны машины – итальянские Tenax. Их принцип работы схож с пылесосами Johnston, которые уже есть на предприятии, только работают они от электричества.