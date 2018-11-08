2018-11-08T12:24:13+03:00
Происшествия

В электричке у жителя Твери изъяли наркотики

Следствие ведется
Юлия ПРОХОРОВА
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Мужчину задержали Фото: архив "КП"Мужчину задержали Фото: архив "КП"
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В электричке "Москва-Тверь" полицейские задержали 36-летнего жителя Твери, перевозившего наркотики. После досмотра мужчина был доставлен в линейный отдел полиции на станции Тверь для проведения дальнейшего расследования.

Как сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь, по данному происшествию было возбуждено уголовное дело, а для подозреваемого назначена мера пресечения в виде обязательства о явке.

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