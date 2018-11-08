2018-11-08T12:09:07+03:00
Общество

На 14 тысяч рублей оштрафовали предпринимателей из Твери за торговлю санкционными фруктами

Изъято более 350 килограмм продукции
Виктория ЖУКОВА
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Изъято более 350 килограмм продукцииИзъято более 350 килограмм продукцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Тверские таможенники оштрафовала четверых местных предпринимателей за торговлю санкционными фруктами. Бизнесмены должны заплатить 14 тысяч рублей.

Они продавали запрещенными к ввозу продуктами. Во время проверки сотрудники таможни, Тверской межрайонной транспортной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Тверской области летом этого изъяли 125 кг вишни из Польши, 130 кг персиков и 103 кг нектаринов из Испании. Все фрукты обнаружили на одном из крупных рынков в Твери.

Продавцы не смогли показать на свою продукцию необходимые документы, которые подтвердили бы законность их ввоза и фитосанитарное состояние. Предприниматели также не смогли пояснить, где и у кого приобрели реализуемую продукцию.

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