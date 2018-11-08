На 14 тысяч рублей оштрафовали предпринимателей из Твери за торговлю санкционными фруктами
Тверские таможенники оштрафовала четверых местных предпринимателей за торговлю санкционными фруктами. Бизнесмены должны заплатить 14 тысяч рублей.
Они продавали запрещенными к ввозу продуктами. Во время проверки сотрудники таможни, Тверской межрайонной транспортной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Тверской области летом этого изъяли 125 кг вишни из Польши, 130 кг персиков и 103 кг нектаринов из Испании. Все фрукты обнаружили на одном из крупных рынков в Твери.
Продавцы не смогли показать на свою продукцию необходимые документы, которые подтвердили бы законность их ввоза и фитосанитарное состояние. Предприниматели также не смогли пояснить, где и у кого приобрели реализуемую продукцию.