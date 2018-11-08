В Тверской области водитель сбил женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-08T12:15:16+03:00

Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу

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7 ноября в городе Ржев Тверской области, 24-летний водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе 54-летнюю женщину.

Около 16.10 на ул. Большая Спасская женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №10, где на нее и был совершен наезд.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и была доставлена в медицинское учреждение.