В Тверской области водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу
Женщина доставлена в больницуФото: Алина НИЗАМОВА
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7 ноября в городе Ржев Тверской области, 24-летний водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе 54-летнюю женщину.
Около 16.10 на ул. Большая Спасская женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №10, где на нее и был совершен наезд.
Пострадавшая получила тяжелые травмы и была доставлена в медицинское учреждение.