В Тверской области водитель фургона сбил пешеходов

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-08T12:16:35+03:00

Изменить размер текста: A A

7 ноября около 08.15 утра в поселке Максатиха Тверской области, на ул. Василенкова 36-летний водитель фургона сбил женщину и 8-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу возле дома 1А.

Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, пострадавшие, с серьезными травмами были доставлены в ближайший медицинский пункт и сейчас находятся в тяжелом состоянии.