В Тверской области водитель фургона сбил пешеходов
Мать и ребенок находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие получили тяжелые травмыФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:
7 ноября около 08.15 утра в поселке Максатиха Тверской области, на ул. Василенкова 36-летний водитель фургона сбил женщину и 8-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу возле дома 1А.
Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, пострадавшие, с серьезными травмами были доставлены в ближайший медицинский пункт и сейчас находятся в тяжелом состоянии.