2018-11-08T11:30:27+03:00
Происшествия

64-летнюю женщину насмерть сбили в Тверской области

Водитель в темное время суток не заметил пешехода
Виктория ЖУКОВА
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Водитель насмерть сбил женщинуВодитель насмерть сбил женщинуФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Тверской области водитель не заметил пешехода. 64-летнюю женщину сбили на 11 километре автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Калининском районе. Авария произошла 7 ноября около 18:35.

33-летний мужчина ехал на автомобиле “ИНФИНИТИ”. В это время женщина-пешеход шла по пешеходному переходу. На улице было темно, а на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, от полученных травм женщина скончалась на месте. о факту аварию проводится проверка.

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