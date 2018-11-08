64-летнюю женщину насмерть сбили в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-08T11:30:27+03:00

Водитель в темное время суток не заметил пешехода

Изменить размер текста: A A

В Тверской области водитель не заметил пешехода. 64-летнюю женщину сбили на 11 километре автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Калининском районе. Авария произошла 7 ноября около 18:35.

33-летний мужчина ехал на автомобиле “ИНФИНИТИ”. В это время женщина-пешеход шла по пешеходному переходу. На улице было темно, а на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, от полученных травм женщина скончалась на месте. о факту аварию проводится проверка.