В Тверской области подорожали овощи, мясо и пшено

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-08T12:40:16+03:00

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Данные об изменении средних потребительских цен в начале ноября в Тверском регионе опубликовал Тверьстат.

За первую неделю текущего месяца сильнее всего подорожало пшено - на 3,4% (почти 47 рублей за килограмм). Также растут цены на сахар (2,7%), муку (1,2%) и сливочное масло (1,8%). Незначительно в цене прибавили гречка и вареная колбаса.

Среди овощей самой дорогой оказалась морковь. Она подорожала на 2,7%. Прибавили в цене также капуста и морковь.

В ведомстве отмечают рост цен на охлажденные и мороженые куры. А вот свинина и говядина, наоборот, в цене немного упали.

За минувшую неделю на 5,5% снизилась стоимость мясных консервов. На втором месте идут яблоки. Они стали дешевле на 4,6%. А на третьем находится жирный творог, который подешевел на 2,1%.