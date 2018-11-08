2018-11-08T10:53:26+03:00
Общество

Мужчина украл из магазина продукты и велосипед из подъезда жилого дома в Тверской области

За это он получил полтора года колонии
Виктория ЖУКОВА
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Наказание мужчине определил суд Фото: архив "КП"Наказание мужчине определил суд Фото: архив "КП"
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В Тверской области в суд не было назначено наказание 37-летнему мужчине, который совершил кражу. Конаковская межрайонная прокуратура поддержано государственное обвинение.

Было установлено, что в конце января 37-летний гражданин выпил и похитил из супермаркета бутылку спиртного и продукты питания. Товаров он набрал на общую сумму в 5 373 рубля.

Также, этот же мужчина уже в июле из подъезда одного из домов по улице Строителей в Конаково похитил спортивный велосипед марки “Стелс Фокус”. Действовал мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника с украденным велосипедом заметил владелец и потребовал вернуть имущество. Однако обвиняемый с места преступления скрылся. Своими действиями причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 10 500 рублей.

В областной прокуратуре сообщили, что Конаковский городской суд назначил мужчине лишение свободы на полтора года. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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