Мужчина украл из магазина продукты и велосипед из подъезда жилого дома в Тверской области
В Тверской области в суд не было назначено наказание 37-летнему мужчине, который совершил кражу. Конаковская межрайонная прокуратура поддержано государственное обвинение.
Было установлено, что в конце января 37-летний гражданин выпил и похитил из супермаркета бутылку спиртного и продукты питания. Товаров он набрал на общую сумму в 5 373 рубля.
Также, этот же мужчина уже в июле из подъезда одного из домов по улице Строителей в Конаково похитил спортивный велосипед марки “Стелс Фокус”. Действовал мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника с украденным велосипедом заметил владелец и потребовал вернуть имущество. Однако обвиняемый с места преступления скрылся. Своими действиями причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 10 500 рублей.
В областной прокуратуре сообщили, что Конаковский городской суд назначил мужчине лишение свободы на полтора года. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.