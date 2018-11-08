Автомобиль врезался в ограждение на трассе М-10 и перевернулся в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-08T10:32:19+03:00

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В Тверской области перевернулся автомобиль. Авария произошла 7 ноября в 20:00 на 224 километре автотрассы М-10 в Торжокском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, 33-летняя женщина ехала за рулем автомобиля “Додж Калибер” в сторону Санкт-Петербурга. Она не справилась с управлением и наехала на металлическое барьерное ограждение. После этого автомобиль перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель. Женщину на месте аварии осмотрели медики бригады скорой помощи.