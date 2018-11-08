2018-11-08T09:47:17+03:00
Происшествия

Мужчина решил отомстить знакомому и сжёг его дорогую иномарку в Тверской области

За это ему грозит лишение свободы
Виктория ЖУКОВА
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Автомобиль сгорел полностью Фото: УМВД России по Тверской областиАвтомобиль сгорел полностью Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области подожгли дорогую иномарку. Пожар произошел в деревне Кузьминское Удомельского района. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали в соседнем дворе безработного 33-летнего местного жителя, которого заподозрили в поджоге.

В содеянном мужчина сознался. Он рассказал, что поругался с владельцем иномарки. Ночью, выпив, он решил отомстить своему обидчику и поджог его автомобиль. Сумма причиненного ущерба составила более 1 млн 300 тысяч рублей.

-По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

Мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

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