Мужчина решил отомстить знакомому и сжёг его дорогую иномарку в Тверской области
В Тверской области подожгли дорогую иномарку. Пожар произошел в деревне Кузьминское Удомельского района. Огонь полностью уничтожил автомобиль.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали в соседнем дворе безработного 33-летнего местного жителя, которого заподозрили в поджоге.
В содеянном мужчина сознался. Он рассказал, что поругался с владельцем иномарки. Ночью, выпив, он решил отомстить своему обидчику и поджог его автомобиль. Сумма причиненного ущерба составила более 1 млн 300 тысяч рублей.
-По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщают в УМВД России по Тверской области.
Мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.