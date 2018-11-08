В двух районах Тверской области сделают ремонт объектов теплоснабжения

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-08T09:12:51+03:00

На время ремонта в домах не будут отключать отопление Фото: Архив "КП"

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Двум муниципалитетам в Тверской области направят четыре млн рублей. Средства пойдут на проведение капремонта объектов теплоэнергетического комплекса в Сандовском и Оленинском районах. Соответствующее решение было принято 7 ноября на заседании правительства Тверской области, которое проходило под руководством губернатора Игоря Рудени.

-Деньги высвободились в результате экономии при проведении конкурентных процедур, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Около 3,4 млн рублей из выделенной суммы планируется направить на капремонт изоляции участков теплосетей на улицах Чехова, Заводской и Молодёжной в Оленино. Отремонтировано будет более одного километра.

На 600 тысяч рублей будет сделан ремонт дымовой трубы в котельной №1 в Сандово. За счет этого повысится надёжность теплоснабжения для 1200 жителей.