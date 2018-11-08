Больную бешенством енотовидную собаку застрелили в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-08T08:45:59+03:00

Енотовидные собаки чаще других диких животных болеют бешенством Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Изменить размер текста: A A

В Тверской области обнаружили еще одного зверя, который подцепил бешенство. Енотовидную собаку с признаками смертельного заболевания убили в 400 метрах на север от деревни Петраково Кашинского района на территории спортивно-охотничьего клуба.

Патологический материал животного был направлен в ФГБУ «Тверская МВЛ». Диагностические исследования были проведены в рамках государственного задания. Специалисты лаборатории подтвердили, что зверь был болен бешенством.

Напомним, что бешенство – это опасное и смертельное заболевание. Единственный способ обезопасить себя – сделать своевременную прививку своим животным.