Больную бешенством енотовидную собаку застрелили в Тверской области
Животное нашли на территории спортивно-охотничьего клуба
Енотовидные собаки чаще других диких животных болеют бешенствомФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области обнаружили еще одного зверя, который подцепил бешенство. Енотовидную собаку с признаками смертельного заболевания убили в 400 метрах на север от деревни Петраково Кашинского района на территории спортивно-охотничьего клуба.
Патологический материал животного был направлен в ФГБУ «Тверская МВЛ». Диагностические исследования были проведены в рамках государственного задания. Специалисты лаборатории подтвердили, что зверь был болен бешенством.
Напомним, что бешенство – это опасное и смертельное заболевание. Единственный способ обезопасить себя – сделать своевременную прививку своим животным.