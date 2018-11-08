В Твери ищут водителя, который сбил женщину на тротуаре и уехал

СЕГОДНЯ 08:12 2018-11-08T08:12:29+03:00

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В Твери автоинспекторы разыскивают очевидцев наезда на пешехода. Авария произошла 5 ноября около 18:30 на улице Горького в районе дома №62/1.

Неустановленный водитель на легковом автомобиле наехал на 35-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре, перед регулируемым пешеходным переходом, справа от проезжей части. Она ждала разрешающий сигнал светофора, чтоб перейти дорогу. Водитель с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем, кто располагает информацией о данном дорожно-транспортном происшествии (стал свидетелем или снял ДТП на видеорегистратор, мобильный телефон) с просьбой передать все данные по телефону: 8 (4822) 66-78-61, 66-78-54.