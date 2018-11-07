2018-11-07T23:58:00+03:00
Общество

В Твери отметят День финно-угорских народов

Приглашают всех
Ирина ТАРАСОВА
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На праздник приглашают всех желающихНа праздник приглашают всех желающих
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10 ноября в Славянском зале.библиотеки имени Горького Твери отметят День финно-угорских народов Тверского региона, для которых уходящий 2018 год был богат на юбилеи.

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения финского ученого, академика Пертти Виртаранта, исследователя тверских карел, о которых он написал много книг. О его исследованиях на Тверской земле расскажут Людмила Громова и Зинаида Головкина.

Председатель Максатихинской районной НКА Любовь Докучаева поделится опытом приобщения детей к карельской культуре. О самых ярких событиях молодежной организации Тверских карел «Тверин Кариела» расскажет ее председатель Олег Евграфов.

Далее пройдет презентация учебника Людмилы Громовой «Поговори со мной по-карельски».

Вторая дата - 24 февраля исполнилось 100 лет Эстонской Республике. Член эстонской общины, участник семейного ансамбля «Ыунаке» («Яблочко») Наталья Берестенко напомнит о том, как эстонская община Твери принимала участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой юбилейной дате.

Руководитель финского национально-культурного центра Ольга Воякина расскажет о значимых событиях «Российско-финляндского культурного форума» и фестивале «Родовое гостевание», в которых принимали участие тверские финны. После чего все поздравят финский семейный ансамбль «Sateenkaari» с 15-летием.

Будет звучать кантеле в исполнении ансамбля «Вихмане» (г.Лихославль) и не только.

Начало в 12.00.

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