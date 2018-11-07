Выставка "Гармония балета" объединила художников из Твери, Липецка, Сочи

7 Нояб. 23:40 2018-11-08T00:01:37+03:00

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8 ноября, в четверг, в зале искусств Библиотеки имени Горького Твери состоится открытие выставочного проекта "Гармония балета".

Проект разработала Петровская академия наук и искусств (Тверское отделение).

Цель выставочного проекта, посвященного 200-летию со дня рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа, объединить творческие работы как признанных художников-графиков из Твери, Липецка, Сочи, так и показать детское творчество учащихся изостудий, посвященных красоте русского балета.

В выставке участвуют: Надежда Валь, Екатерина Гордеева, Евгений Артёмов, Иветта Ки, Владимир Васильев, Галина Калинина, Наталья Богданова, Андрей Юдин.

Данный проект был представлен организатором на Московском культурном форуме-2018 в Центральном выставочном зале «Манеж». Были организованы выставки в Армени, в Малайзии, в Румынии и в Российских культурных центрах наук и искусств.

На вернисаже 8 ноября в 16:00 в зале искусств будут вручены дипломы участникам выставки от Россотрудничества и показан фотоматериал.

Начало в 16.00.

Вход свободный.

Выставка продлится до декабря.