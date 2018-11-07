Безработный мужчина похитил технику из дачного дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:29 2018-11-07T19:29:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области к полицейским обратился 43-летний житель Московской области. Мужчина сообщал о краже из его дачного дома в Конаковском районе.

Оперативники осмотрели место происшествия и выяснили, что вор повредил замок на входной двери. Проникнув в дом, злоумышленник похитил бытовую технику и сбежал.

Чтобы выяснить подробностей случившегося сотрудники полиции опросили соседей и возможных свидетелей, а так же провели ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Например, эксперты-криминалисты в доме нашли следы подошв обуви предполагаемого злоумышленника.

-По подозрению в краже был задержан 32-летний безработный житель Тверской области, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.