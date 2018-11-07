Более 2 млн рублей выделено на развитие высокотехнологичной медпомощи и ремонт больниц в Тверской области
В Тверской области планируется увеличить более чем на 2,2 млн рублей финансирование Территориальной программы государственных гарантий оказания медицинской помощи. Вопрос выделения дополнительных средств рассмотрели 7 ноября на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
На оказание высокотехнологичной помощи дополнительно направят более 108,2 млн рублей. С учётом увеличения средств, высокотехнологичные медицинские услуги будут представлены жителям Верхневолжья в 4513 случаях. Это на 697 больше, чем планировалось. Касается это акушерства и гинекологии, неонатологии, нейрохирургии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, эндокринологии и других сфер.
Также увеличение объёмов финансирования позволит повысить подушевой норматив оказания медицинской помощи в Тверской области на 295 рублей, получается до 14 531,8 рубля.
-С учётом дополнительных ассигнований из регионального бюджета общий объём программы госгарантий составит свыше 18,7 млрд рублей. Из них более 14,2 млрд рублей - это средства ОМС, порядка 4,5 млрд рублей - средства регионального бюджета, - сообщает пресс-служба областного правительства.