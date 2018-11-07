2018-11-07T17:21:58+03:00
Общество

Во всех налоговых инспекциях Тверской области пройдут "Дни открытых дверей"

Жители смогут получить консультацию по всем интересующим вопросам
Виктория ЖУКОВА
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9 и 10 ноября все налоговые инспекции приглашают на "День открытых дверей"9 и 10 ноября все налоговые инспекции приглашают на "День открытых дверей"Фото: Олеся КУВАТОВА
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9 и 10 ноября все налоговые инспекции Тверской области присоединятся к всероссийской акции «Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц». Все желающие смогут бесплатно проконсультироваться и больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, а также земельного и транспортного налогов.

Также специалисты налоговой службы расскажут о том, кто обязан уплачивать налоги и в какие сроки.

Кроме того, всех желающих специалисты зарегистрируют в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».

В пятницу, 9 ноября, «День открытых дверей» будет проходить с 09:00 до 18:00. А в субботу, 10 ноября, с 10:00 до 15:00.

Напомним, что налоги в этом году следует заплатить до 3 декабря 2018 года.

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