2018-11-07T16:40:47+03:00
Общество

Конкурса на разработку концепции развития парка Текстильщиков в Твери продлили до декабря

Победителей и призеров ждут денежные призы
Виктория ЖУКОВА
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В Твери продлили творческий конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района – парка Текстильщиков. Теперь итоги конкурса подведут в декабре.

Изначально планировалось принимать заявки от претендентов до 8 ноября. К концу месяца уже должны были подвести итоги конкурса. Однако в ходе работы стало понятно, что для детальной проработки конкурсных заявок выделано мало времени.

Поэтому было принято решение продлить конкурс еще на месяц, до 6 декабря. Окончательные итоги планируют подвести в последней декаде декабря.

Напомним, что принять участие в конкурсе может любой желающий. Главная цель конкурса – сформулировать варианты развития зоны отдыха в Пролетарском районе.

По информации администрации Твери, победителей и призёров ждут денежные призы.

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