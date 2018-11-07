В Твери мужчина пытался угнать автомобиль у пенсионера
Подозреваемый был задержан при попытке скрыться
Полицейские задержали подозреваемого, который был пьян Фото: архив "КП"
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В ночь с 6 на 7 ноября, в дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился пенсионер, который сообщил об угоне его автомобиля «Мерседес».
Преступление произошло в ночью, во дворе дома по Спортивному переулку. Полицейским удалось в кратчайшие сроки задержать подозреваемого, который был пьян. 34-летнего мужчину доставили в отдел полиции, а автомобиль вернули владельцу.
В настоящее время, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, а сам он отправлен в изолятор временного содержания.