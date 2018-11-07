2018-11-07T16:00:43+03:00
Происшествия

Двух браконьеров будут судить в Тверской области

Они незаконно охотились на лося
Юлия ПРОХОРОВА
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Браконьерам грозит до 5 лет лишения свободыБраконьерам грозит до 5 лет лишения свободыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как сообщает пресс-служба Удомельского городского суда Тверской области, сейчас рассматривается уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в незаконной охоте, с причинением ущерба на 240 тысяч рублей.

В сентябре 2018 года двое мужчин возле озера Тростинец охотились на уток. Это недалеко от деревни Грешнево, на севере Удомельского района Тверской области. В одну из таких охот, им встретился лось. Несмотря на отсутствие разрешения на отстрел этого животного, обвиняемые подстрелили его, затем разделали тушу и погрузили мясо в машину. Далеко уехать им не удалось. Браконьеры были задержаны сотрудниками полиции.

На данный момент охотникам грозит до 5 лет лишения свободы.

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