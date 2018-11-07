2018-11-07T15:54:02+03:00
Происшествия

Уроженка Твери получила 11 лет лишения свободы за наркопреступление

Женщина приобрела запрещенные вещества и была задержана сотрудниками полиции при попытке их сбыта
Юлия ПРОХОРОВА
Поделиться:
Девушка получила 11 лет лишения свободы за сбыт наркотических веществ Фото: архив КПДевушка получила 11 лет лишения свободы за сбыт наркотических веществ Фото: архив КП
Изменить размер текста:

На территории Тверской области сотрудниками полиции была задержана тридцатидевятилетняя женщина, которая пыталась сбыть наркотические вещества. Как выяснилось прокуратурой Московского района Твери, подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

7 ноября 2018 года суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако приговор пока что не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во всех налоговых инспекциях Тверской области пройдут "Дни открытых дверей"
Конкурса на разработку концепции развития парка Текстильщиков в Твери продлили до декабря
В Твери мужчина пытался угнать автомобиль у пенсионера
Двух браконьеров будут судить в Тверской области
Прокуратура обнаружила нарушения безопасности пассажирских перевозок в Тверской области
Хулиганы расстреляли четыре камеры на дорогах в Тверской области
Участников парада 1941 года вспомнили в Твери
Пожарные помогли семье, автомобиль которой сломался на трассе М-9 в Тверской области
Тверской ТЮЗ представил премьеру - зимнюю сказку "Снеговик"
150 тысяч рублей штрафа заплатит банк в Твери за рекламу с мелким шрифтом
Следователи СК выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области
После столкновения легковушка сбила пешехода в Твери
Выставка уникальных предметов XIV–XV веков открылась в Твери
Главарь банды "черных риелторов" покончил с собой в камере следственного изолятора в Твери
Зима близко. Пора покупать шубу!
Женщина вышла из автомобиля на ходу в Тверской области
По вине пьяного водителя пострадали два человека в Тверской области