Уроженка Твери получила 11 лет лишения свободы за наркопреступление
Женщина приобрела запрещенные вещества и была задержана сотрудниками полиции при попытке их сбыта
Девушка получила 11 лет лишения свободы за сбыт наркотических веществ Фото: архив КП
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На территории Тверской области сотрудниками полиции была задержана тридцатидевятилетняя женщина, которая пыталась сбыть наркотические вещества. Как выяснилось прокуратурой Московского района Твери, подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.
7 ноября 2018 года суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако приговор пока что не вступил в законную силу.