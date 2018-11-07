Уроженка Твери получила 11 лет лишения свободы за наркопреступление

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-07T15:54:02+03:00

Женщина приобрела запрещенные вещества и была задержана сотрудниками полиции при попытке их сбыта

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На территории Тверской области сотрудниками полиции была задержана тридцатидевятилетняя женщина, которая пыталась сбыть наркотические вещества. Как выяснилось прокуратурой Московского района Твери, подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

7 ноября 2018 года суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако приговор пока что не вступил в законную силу.