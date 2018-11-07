2018-11-07T16:38:59+03:00
Общество

Участников парада 1941 года вспомнили в Твери

Знаковое событие произошло ровно 77 лет назад
Альберт БОЙКОВ
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Памятное мероприятие завершилось мини-парадомПамятное мероприятие завершилось мини-парадомФото: Альберт БОЙКОВ
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7 ноября в Твери на площади имени Маршала Жукова прошли торжественные мероприятия, посвященные военному параду 1941 года. Ровно 77 лет назад тысячи красноармейцев маршировали по Красной площади, несмотря на то что линия фронта проходила буквально в нескольких десятках километров от города. Это событие сыграло колоссальную роль в поднятии боевого духа бойцов, ведь большинство из них сразу после парада отправились бить врага.

В памятный день на площади Маршала Жукова собрались больше сотни человек. Помянуть павших бойцов пришли ветераны, военные, а также учащиеся различных учебных учреждений и патриотических организаций. После минуты молчания курсанты, силовики и участники патриотических движений под звуки военного оркестра стройными рядами прошли по периметру площади. По завершении официальной части ребятня рванула к ветеранам, чтобы с ними сфотографироваться. Несмотря на то что фотосессия длилась недолго, было заметно, что ветераны утомились. Почтенный возраст героев берет своё.

Ветеранов разместили рядом с памятником Георгию Жукову Фото: Альберт БОЙКОВ

Ветеранов разместили рядом с памятником Георгию ЖуковуФото: Альберт БОЙКОВ

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