2018-11-07T14:42:18+03:00
Общество

Хулиганы расстреляли четыре камеры на дорогах в Тверской области

Ущерб оценивается в четыре миллиона рублей
Виктория ЖУКОВА
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Камеры разбили в октябре на дорогах между Тверью и Красным ХолмомКамеры разбили в октябре на дорогах между Тверью и Красным ХолмомФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Тверской области хулиганы испортили четыре камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.

Все камеры были разбиты в октябре на дорогах между Тверью и Красным Холмом. Причем стреляли в технику из огнестрельного оружия. В частности, испорчены камеры в Красном Холме, в деревнях Сырцевка и Кучели Бежецкого района, а также в деревне Летнево Рамешковского района.

Возбуждены уголовные дела по факту порчи имущества. В рамках расследования проводятся экспертизы. Ущерб оценивается в четыре миллиона рублей.

Испорченные камеры заменят в ближайшее время. А в дальнейшем планируется, что камер на этих дорогах станет больше.

О происшествии сообщают в группе «Голос Бежецка» в соцсети, ссылаясь на представителя ГИБДД.

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