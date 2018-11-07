Хулиганы расстреляли четыре камеры на дорогах в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-07T14:42:18+03:00

Камеры разбили в октябре на дорогах между Тверью и Красным Холмом Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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В Тверской области хулиганы испортили четыре камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.

Все камеры были разбиты в октябре на дорогах между Тверью и Красным Холмом. Причем стреляли в технику из огнестрельного оружия. В частности, испорчены камеры в Красном Холме, в деревнях Сырцевка и Кучели Бежецкого района, а также в деревне Летнево Рамешковского района.

Возбуждены уголовные дела по факту порчи имущества. В рамках расследования проводятся экспертизы. Ущерб оценивается в четыре миллиона рублей.

Испорченные камеры заменят в ближайшее время. А в дальнейшем планируется, что камер на этих дорогах станет больше.

О происшествии сообщают в группе «Голос Бежецка» в соцсети, ссылаясь на представителя ГИБДД.