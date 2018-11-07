2018-11-07T14:01:55+03:00
Общество

Пожарные помогли семье, автомобиль которой сломался на трассе М-9 в Тверской области

Когда остановить попутку не удалось, пара позвонила в службу спасения
Виктория ЖУКОВА
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Не бросили людей в беде. Фото: УМЧС России по Тверской областиНе бросили людей в беде. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области пожарные спасли пару, которая застряла на дороге.

Произошло это еще 13 октября. Автомобиль Дарьи и Евгения экстренно остановился на автотрассе М-9 и больше не заводился. Не смогли владельцы даже включить сигналы аварийной остановки. Было уже поздно, поэтому проезжающие мимо машины остановить не получилось.

Пара позвонила в службу спасения по телефону «112». К месту их остановки оперативно приехала пожарная машина МЧС России пожарно-спасательной части № 43.

После спасения в адрес сотрудников второго караула пожарно-спасательной части № 43 поселка Оленино Тверской области поступила благодарность от Дарьи и Евгения за оказанную им помощь.

-Спасибо огромное, что не оставили нас одних замерзать на трассе до утра. Спасибо, что такие добрые люди еще существуют. Выражаем огромную благодарность всему второму караулу! - цитирует слова обратившихся пресс-служба УМЧС России по Тверской области.

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