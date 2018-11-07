150 тысяч рублей штрафа заплатит банк в Твери за рекламу с мелким шрифтом
Тверские антимонопольщики вынесли постановление о назначении административного наказания крупному банку за нарушение рекламного законодательства.
В региональном УФАС России рассказали, что банк выпустил рекламу, на которой важная информация написана мелким шрифтом. Крупными же буквами указана информация о низкой процентной ставке по кредиту. Все остальные условия предоставления кредита, влияющие на величину процентной ставки, прописаны ниже и мелким шрифтом. Текст плохо читается даже с близкого расстояния.
Информация, которая не воспринимается или плохо воспринимается потребителем, считается отсутствующей, а реклама – ненадлежащей.
За выявленное нарушение банк заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей.