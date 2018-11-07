2018-11-07T13:21:27+03:00
Общество

150 тысяч рублей штрафа заплатит банк в Твери за рекламу с мелким шрифтом

Было нарушено рекламное законодательство
Виктория ЖУКОВА
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Банк оштрафован на 150 тысяч рублей Фото: архив "КП"Банк оштрафован на 150 тысяч рублей Фото: архив "КП"
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Тверские антимонопольщики вынесли постановление о назначении административного наказания крупному банку за нарушение рекламного законодательства.

В региональном УФАС России рассказали, что банк выпустил рекламу, на которой важная информация написана мелким шрифтом. Крупными же буквами указана информация о низкой процентной ставке по кредиту. Все остальные условия предоставления кредита, влияющие на величину процентной ставки, прописаны ниже и мелким шрифтом. Текст плохо читается даже с близкого расстояния.

Информация, которая не воспринимается или плохо воспринимается потребителем, считается отсутствующей, а реклама – ненадлежащей.

За выявленное нарушение банк заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей.

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