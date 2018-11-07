Следователи СК выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-07T12:40:44+03:00

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В Тверской области во время пожара погибли женщина и мужчина. По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом регионального СУ СК РФ проводится доследственная проверка.

Напомним, пожар произошел 6 ноября в деревне Литвинцево Калининского района. Огонь полностью уничтожил частный деревянный двухэтажный дом и придомовые постройки. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Как сообщают в СУ СК РФ по Тверской области, личности погибших установлены. Пострадавшими оказались 62-летняя женщина и 63-летний мужчина, проживавшие в сгоревшем доме.

Следователи СК опросили очевидцы произошедшего и продолжают устанавливать подробности случившегося. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.