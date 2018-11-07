Женщина вышла из автомобиля на ходу в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-07T11:12:50+03:00

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Во вторник, 6 ноября, в Кимрах Тверской области, на улице Вагжанова у дома 62\27, произошла авария с пострадавшей. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 11:00.

Полицейские выяснили, что 31-летняя женщина находившаяся на переднем пассажирском сиденье "Нивы", по неизвестной причине открыла дверь и выпала на проезжую часть.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая попала с травмами в больницу. Что касается 52-летнего водителя внедорожника, то он от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения решил отказаться.