По вине пьяного водителя пострадали два человека в Тверской области
Виновник аварии отделался испугом
В аварии пострадали два человекаФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Во вторник, 6 ноября, в Бологое Тверской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Дорожное происшествие случилось около 00:25 на улице Горской в районе дома №30.
Известно, что 37-летний пьяный водитель "Хундай Грета" не смог удержать автомобиль на дороге, и врезался в столб линии электропередач. Без потерпевших не обошлось.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с различными травмами были доставлены 25-летний и 19-летний пассажиры иномарки.