По вине пьяного водителя пострадали два человека в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-07T11:13:12+03:00

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Во вторник, 6 ноября, в Бологое Тверской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Дорожное происшествие случилось около 00:25 на улице Горской в районе дома №30.

Известно, что 37-летний пьяный водитель "Хундай Грета" не смог удержать автомобиль на дороге, и врезался в столб линии электропередач. Без потерпевших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с различными травмами были доставлены 25-летний и 19-летний пассажиры иномарки.