Полицейские задержали с поличным двух "закладчиков" в Тверской области
Ведется следствие
Запрещенное вещество изъято Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области сотрудники наркоконтроля задержали двух жителей Зубцова по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.
По данным оперативников, мужчины 28 и 44 лет планировали распространять наркотик в Ржеве через «закладки». При себе у злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 57 фольгированных свёртков с порошкообразным веществом. Всего у мужчин было более 100 грамм сильнодействующего наркотического средства.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Пока они находятся в изоляторе временного содержания.