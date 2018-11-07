Полицейские задержали с поличным двух "закладчиков" в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-07T10:49:48+03:00

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В Тверской области сотрудники наркоконтроля задержали двух жителей Зубцова по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

По данным оперативников, мужчины 28 и 44 лет планировали распространять наркотик в Ржеве через «закладки». При себе у злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 57 фольгированных свёртков с порошкообразным веществом. Всего у мужчин было более 100 грамм сильнодействующего наркотического средства.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Пока они находятся в изоляторе временного содержания.