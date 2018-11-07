2018-11-07T10:18:10+03:00
Здоровье

Врачи трижды выводили больного из состояния клинической смерти в Тверской области

Благодаря четким действиям медбригады мужчина выжил
Виктория ЖУКОВА
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Бригада "скорой" везла пациента через густой туман. Фото: группа в соцсети "Подслушано у медиков. Тверь"Бригада "скорой" везла пациента через густой туман. Фото: группа в соцсети "Подслушано у медиков. Тверь"
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В Тверской области врачи спасли жизнь мужчине. Вечером во вторник, 6 ноября, 51-летний житель Конаково почувствовал себя плохо. Он обратился за помощью в районную больницу. Медики диагностировали у него острый инфаркт миокарда.

Реаниматологи смогли трижды вывести больного из состояния клинической смерти. Пациенту потребовалась высокотехнологичная медицинская помощь, тогда врачи приняли решение транспортировать мужчину в Тверь.

-Трудное, но правильное решение смог принять пациент, доверив свою жизнь профессионалам на месте, дав согласие на транспортировку. Риски были огромные, смерть кружила рядом, - рассказывают медики в своей группе в соцсети.

Из-за густого тумана в воздух не смог подняться вертолет санитарной авиации. Однако, благодаря четким действиям бригады "скорой" пациент был доставлен в больницу Твери без осложнений.

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