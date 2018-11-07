Врачи трижды выводили больного из состояния клинической смерти в Тверской области
В Тверской области врачи спасли жизнь мужчине. Вечером во вторник, 6 ноября, 51-летний житель Конаково почувствовал себя плохо. Он обратился за помощью в районную больницу. Медики диагностировали у него острый инфаркт миокарда.
Реаниматологи смогли трижды вывести больного из состояния клинической смерти. Пациенту потребовалась высокотехнологичная медицинская помощь, тогда врачи приняли решение транспортировать мужчину в Тверь.
-Трудное, но правильное решение смог принять пациент, доверив свою жизнь профессионалам на месте, дав согласие на транспортировку. Риски были огромные, смерть кружила рядом, - рассказывают медики в своей группе в соцсети.
Из-за густого тумана в воздух не смог подняться вертолет санитарной авиации. Однако, благодаря четким действиям бригады "скорой" пациент был доставлен в больницу Твери без осложнений.