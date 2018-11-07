57-летняя женщина получила травмы, упав в салоне маршрутки в Твери

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-07T10:01:27+03:00

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В Твери женщина упала в маршрутном такси № 208. Произошло это вчера, 6 ноября, около 15:17 на проспекте Победы в районе дома №45/28.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что неизвестный водитель, управляя автобусом ПАЗ 320405-05, совершил резкий маневр. При этом он допустил падение пассажирки.

57-летняя женщина ехала в салоне автобуса. После резкого торможения она ударилась головой о переднее сидение. Женщина вышла из автобуса, а водитель поехал дальше. В дальнейшем пострадавшая обратилась за помощью в медицинское учреждение. Действия водителя маршрутки расцениваются, как скрытие с места происшествия.