Движение транспорта будет ограничено в центре Твери

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-07T09:30:16+03:00

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В Твери сегодня, 7 ноября, будет ограничено движение транспорта. Перекрыт будет участок улицы Жигарева, а именно от улицы Володарского до Смоленского переулка.

Движение и парковка всех транспортных средств на данном участке будет запрещена с 10:30 до 13:30.

Перекрытие связано с проведением молодежной патриотической акции «Равнение на бессмертие!». Мероприятие посвящено Дню воинской славы России - Дню проведения военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).

Распоряжение об ограничении движения транспорта выпустила администрация Твери. Водителям следует удвоить бдительность.