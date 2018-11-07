Мобильная бригада врачей посетит в ноябре 10 районов Тверской области

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-07T09:12:10+03:00

Сегодня медики поедут в Бежецк

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Продолжаются выезды мобильных бригад врачей из Твери в самые удаленные районы Верхневолжья. Уже запланированы даты и составы выездных медицинских бригад на ноябрь.

В областном Минздраве сообщают, что врачи в этом месяце посетят 10 районов Тверской области. Рейды пройдут в Бежецкий, Западнодвинский, Ржевский, Кимрский, Вышневолоцкой, Осташковский, Конаковский, Кашинский, Лесной, Калязинский и ЗАТО Озерный.

Осматривать взрослое население будут: кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог и сердечно-сосудистый хирург.

Напомним, что выезды медицинских бригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в определенных районах.

Уже сегодня, 7 ноября, врачи будут вести прием в Бежецкой центральной больнице.